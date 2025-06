Maxi incidente oggi sulla Romea a Ravenna: 2 morti e 4 feriti (uno grave)

Ravenna, 30 giugno 2025 – Un tragico incidente è avvenuto questa mattina sulla strada statale Romea, all’altezza di Bellocchio, al km 16, nel territorio di Ravenna, ma vicino anche alla provincia di Ferrara.

Maxi schianto: sei mezzi coinvolti

Nel maxi schianto sono stati coinvolti sei mezzi: due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite. Il traffico sulla Romea è rimasto completamente paralizzato anche perché la strada è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 21. I morti sono Rino Vendemiati, 60 anni, noto dj, e Marina Passarella, 55 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 con diverse ambulanze, auto medica ed elicottero, oltre alle squadre Anas. Per indagare sulle cause del maxi scontro anche la polizia locale di Ravenna.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, a scontrarsi sul rettilineo tra la rotonda di Casal Borsetti e il ponte di Bellocchio sono stati un camion, quattro auto e un furgone.

L’incidente sarebbe scaturito a causa di uno scontro frontale fra il camion e una delle auto. Sembra che il camionista abbia invaso la corsia opposta scontrandosi con l’auto che proveniva dalla direzione opposta.

Sulla vettura viaggiava una coppia di Porto Viro (provincia di Rovigo): purtroppo sia l’uomo, sia la donna sono deceduti a causa del violento impatto.

Si tratta di una coppia molto conosciuta della zona: Rino Vendemiati, 60 anni, noto dj, e Marina Passarella, 55 anni: uniti nella vita e anche nella passione per il ballo latino.

Nell’incidente sono rimaste ferite altre quattro persone che viaggiavano su tre auto e un furgone. Sono state condotte agli ospedali di Cesena e di Ravenna in condizioni non gravi tranne l'autista del furgone portato all’ospedale Bufalinì di Cesena in codice di massima gravità.