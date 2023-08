Pauroso incidente oggi a San Potito (Ravenna): grave motociclista

San Potito (Ravenna), 7 agosto 2023. E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il motociclista di 32 anni che questa mattina, mentre in sella ad una Yamaha di grossa cilindrata stava percorrendo via Sant’Andrea: giunto all’altezza della frazione lughese di San Potito, si è schiantato contro la fiancata posteriore destra di una 'Lexus' la cui conducente era intenta a effettuare una manovra.

L’incidente si è verificato intorno alle 7.15, ora in cui il 32enne percorreva Sant’Andrea diretto verso Bagnacavallo. L’auto proveniva invece dalla direzione opposta. In seguito al pauroso impatto il centauro è stato sbalzato dal sellino riportando ferite e traumi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza il cui personale, valutate le condizioni del 32enne (rimasto cosciente) ha richiesto l’intervento dell’elicottero, atterrato una decina di minuti in un campo situato a un paio di centinaia di metri dal punto dell’impatto.

Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, il motociclista è stato trasportato con l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Ad effettuare i rilievi di legge e a regolare il traffico a senso unico alternato è stata la Polizia Locale della Bassa Romagna.