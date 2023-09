Incidente oggi a Sant'Agata, si schianta in moto contro un furgone: grande spavento per il centauro

Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), 14 settembre 2023. E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il motociclista di 62 anni che nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Sant’Agata sul Santerno all’intersezione tra la SP 253 ‘San Vitale’ e via Gregorio Ricci Curbastro, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, è venuto a collisione con un furgone Opel ‘Vivaro’, riportando la ferita e la frattura di un arto inferiore.

L’incidente si è verificato intorno alle 14.30. Il conducente del furgone, un 66enne residente a Lugo, proveniva da via Ricci Curbastro e stava immettendosi, svoltando a sinistra, sulla SP 253 per dirigersi verso Lugo. Per cause, come detto, in corso di accertamento, è entrato in collisione con il motociclista, un 62enne lughese che in sella ad una 'Suzuki' procedeva lungo la SP 253 con direzione di marcia S.Agata-Lugo, il quale stava iniziando una manovra di svolta a sinistra per immettersi nella stessa via Ricci Curbastro.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ e al personale della Polizia Locale della Bassa Romagna. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, il 62enne, rimasto cosciente, è stato trasbordato sul velivolo e quindi trasportato al ‘Trauma Center’ del nosocomio cesenate.