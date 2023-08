Incidente oggi a Sant’Agata sul Santerno (Ravenna): automobilista esce di strada, trasportato al ‘Bufalini’

Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), 5 agosto 2023. Al volante di una Ford ‘Fiesta’ e di ritorno dal lavoro stava percorrendo, con direzione di marcia Sant’Agata sul Santerno-Lavezzola, la strada provinciale 13 ‘Bastia’ quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, ha perso il controllo della vettura, terminando la sua corsa contro un terrapieno.

Protagonista della paurosa uscita di strada è stato, questa mattina intorno alle 7.15 alle porte di sant’Agata, un 47enne originario della Nigeria e residente nella frazione lughese di Santa Maria in Fabriago. Sul posto, allertato da utenti in transito e da alcune persone che abitano nei pressi, è intervenuta un’ambulanza il cui personale dopo una prima valutazione delle condizioni del ferito, ha richiesto l’intervento del mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico.

A sua volta quest’ultimo ha richiesto, in vista di un trasporto dell’automobilista al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, l’intervento dell’elicottero di Ravenna Soccorso. Dopo essere stato trasbordato dall’ambulanza al velivolo, il 47enne (rimasto cosciente), è stato trasportato al nosocomio cesenate. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Ad effettuare i rilievi di legge sono stati i Carabinieri della Stazione di Fusignano coadiuvati, per la gestione della viabilità, dal personale della Polizia Locale della Bassa Romagna.