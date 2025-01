Incidente a Ravenna, pedone urtato da un’auto: è grave

Bagnacavallo (Ravenna), 9 gennaio 2025 – È stato trasportato in ambulanza, con un codice di massima gravità, al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, l’uomo di 85 anni che oggi pomeriggio poco dopo le 15 a Bagnacavallo, mentre percorreva a piedi il lato sinistro di via Bagnoli Inferiore con direzione di marcia Pieve di San Pietro in Sylvis-San Vitale, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica' della polizia locale della bassa Romagna, è stato urtato da una ‘Volkswgen ‘Polo’.

Auto condotta da un 24enne di Lugo che da via Toscanini aveva da poco effettuato una svolta a destra immettendosi in via Bagnoli Inferiore, diretto quindi verso la rotatoria dove sorge la suddetta Pieve. Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore. Dopo aver ricevuto le prime cure l’anziano, che è rimasto cosciente e collaborativo, è stato trasportato in ambulanza al nosocomio cesenate.

Ad effettuare i rilievi di legge sono stati gli agenti della polizia locale della Bassa Romagna.