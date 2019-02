Cervia, 4 febbraio 2019 - Un impatto violentissimo tra due auto a Pinarella di Cervia. Il fatto è accaduto questa sera poco dopo le 19 quando una vettura con a bordo due giovani ragazzi si è ribaltata in mezzo alla corsia sulla quale transitava dopo essersi scontrata con un’auto in sosta.

Per il forte boato decine di persone sono scese in strada preoccupate. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, la polizia municipale e i sanitari per procedere ai soccorsi.

Per procedere all’estrazione dei due ragazzi dalla vettura sono intervenuti i vigili del fuoco, reduci dal più grave incidente di oggi pomeriggio a Fosso Ghiaia nel quale ha perso la vita una persona.

I due giovani, di origine albanese e residenti nel Riminese, sono stati condotti per accertamenti all’ospedale di Cesena fuori pericolo di vita.