Scontro frontale auto-moto, due feriti: Ravegnana riaperta

Ravenna, 31 agosto 2025 – La via Ravegnana è stata riaperta intorno alle 16 dopo tre ore di chiusura in entrambe le direzioni in seguito a un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte un’auto e una moto. Due persone sono rimaste ferite: ad avere la peggio è stato l’uomo in sella alla dueruote, trasportato in codice rosso al ‘Bufalini’ di Cesena, mentre il conducente dell’auto è stato caricato in ambulanza per l’ospedale di Ravenna con codice di media gravità.

Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia locale intervenuta per i rilievi, all’altezza del chilometro 206,700, l’auto e la motto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

Subito sono stati chiamati i soccorsi con il centauro che è stato portato al ‘Bufalini’ con numerosi traumi, pur essendo rimasto sempre cosciente. Il conducente dell’auto invece ha riportato ferite di media gravità ed è stato portato al ‘Santa Maria delle Croci’.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e alla Polizia locale, sono intervenute le squadre Anas per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.