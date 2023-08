Incidente sulla Ravegnana tra Ravenna e Forlì, 4 feriti nel maxi tamponamento. Traffico in tilt

Ravenna, 29 agosto 2023 – A causa di un maxi tamponamento tra 6 autovetture ed un veicolo pesante è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 67 “Tosco Romagnola” (la Ravegnana) al km 200,200, a Forlì. Strada riaperta intorno alle 13,30. Disagi al traffico e code.

Sono quattro le persone ferite. Le automobili erano ferme a un semaforo a Coccolia (nel territorio comunale di Ravenna), dirette a Forlì, dove sono in corso alcuni lavori.

Il conducente del camion non si è accorto delle auto ferme, e le ha tamponate. Per chi viaggiava in direzione Ravenna, si legge in una nota Anas, era stata disposta la deviazione su via Oriziana, mentre per chi viaggiava in direzione Forlì il traffico era stato deviato su via Taverna.