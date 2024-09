Incidente nel Ravennate, pauroso scontro tra auto e moto: ferito centauro di 26 anni

Villa Pianta di Alfonsine (Ravenna), 6 settembre 2024 – E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il motociclista tedesco di 26 anni che questa mattina poco dopo le 11 a Villa Pianta di Alfonsine all’altezza del ponte sul fiume Santerno, mentre in sella ad una ‘Suzuki’ di grossa cilindrata stava percorrendo (in compagnia di un gruppo di centauri) la statale 16 ‘Adriatica (via Reale) diretto verso Ravenna.

Per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna è venuto a collisione con una Opel ‘Astra’ condotta da un 34enne che procedeva in direzione di marcia opposta. Il 26enne, rimasto cosciente, ha riportato traumi e ferite di media gravità.

Lievi ferite invece per l’automobilista, trasportato per accertamenti in ambulanza all’ospedale di Ravenna. Sul posto un’ambulanza, l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, personale dell’Anas e il nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna. Per consentire le operazioni soccorso, i rilievi di legge e la rimozione dei mezzi coinvolti, un tratto della Statale è stata temporaneamente chiuso al traffico.