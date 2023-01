Ravenna: incidente sulla Reale a Mezzano, cinque veicoli coinvolti

Il tamponamento a catena ha coinvolto cinque veicoli

Ravenna, 9 gennaio 2023 – Un altro incidente sulla Reale a Mezzano. L’ennesimo sinistro in quella che è considerata una delle strade più pericolose del territorio è avvenuto infatti sabato sera, e ha visto quattro veicoli coinvolti in un tamponamento a catena e un quindi finito nel fosso accanto alla strada. Due le persone ferite, fortunatamente non in maniera grave.



Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione effettuata, pare che la 64enne alla guida della Fiat Panda finita nel fosso, che si trovava sulla corsia in direzione Alfonsine, abbia perso il controllo dell’auto invadendo la corsia opposta e finendo nel fossato.

In quel momento dall’altra parte arrivava una Ford Fiesta: nel tentativo di evitare lo scontro con la Panda, l’uomo alla guida ha frenato bruscamente. Da qui il tamponamento a catena con i tre veicoli che si trovavano alle sue spalle. Tra i feriti ci sono la 64enne e un 37enne, entrambi non gravi.



Tutti i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro, risultando negativi al test.