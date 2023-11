Incidente a San Patrizio di Conselice, si schianta contro un albero e muore sul colpo

San Patrizio di Cosnelice (Ravenna), 17 novembre 2023 - Aveva 85 anni l’automobilista che nel primo pomeriggio mentre al volante di una Peugeot 107 stava percorrendo via Dalle Vacche, strada che da Conselice conduce a San Patrizio, per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna (si ipotizza un malore) ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero e perdendo la vita praticamente sul colpo.

Sul post è intervenuta un’ambulanza, i Vigili del Fuoco di Lugo e il personale del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale, mentre in un vicino campo è atterrato l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’. Nonostante il prodigarsi del personale del 118, per il pensionato non c’è stato purtroppo nulla da fare.