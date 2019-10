Ravenna, 12 ottobre 2019 - Una donna originaria di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, è morta e altre due persone sono rimaste gravemente ferite in uno scontro tra due auto verificatosi poco prima delle 16 nei pressi di Savio all'altezza dell'incrocio tra via della Bevanella e la Statale Adriatica.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità a causa della chiusura di quel tratto di Statale per consentire sia i soccorsi di 118 e vigili del fuoco che i rilievi della polizia stradale.

