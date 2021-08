Ravenna, 15 agosto 2021 - È di un motociclista ricoverato in gravi condizioni il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di Ferragosto lungo la Romea. Il tutto è accaduto poco dopo le 20. Il centauro, un 33enne di Verona, stava percorrendo la Statale quando, all'altezza del Bennet di Porto Garibaldi, si è scontrato con una macchina che stava svoltando per entrare nel piazzale dell'esercizio commerciale.

Il 33enne è stato sbalzato al suolo. Sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri di Comacchio e l'elisoccorso del 118. Il 33enne, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente della macchina. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.