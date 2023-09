Incidente, sei persone finiscono in ospedale

Incidente ieri mattina presto a Faenza: sei persone sono rimaste ferite.

Un ragazzo del 2004 alla guida di una Mercedes stava percorrendo la via Emilia con direzione di marcia verso Bologna quando, probabilmente, a causa di un cedimento dell’asse o di una ruota, ha sbandato.

L’automobile ha così invaso la corsia di marcia opposta nella quale in quel momento stavano transitando due furgoncini che a loro volta sono stati coinvolti. In uno di questi mezzi, condotto da un cittadino di nazionalità marocchina residente a Casola, viaggiavano altri sei nordafricani, che sono risultati feriti in maniera lieve e sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale di Faenza.

L’incidente è avvenuto alle 7.30 di mattina lungo la via Emilia in corrispondenza di via Banaffa.

Diversi sono stati i disagi causati dallo scontro anche per via dell’orario: la circolazione infatti è rimasta a lungo rallentata.

Sul posto, oltre alle ambulanze,

è intervenuta la Polizia locale di Faenza che ha proceduto a effettuare tutti i rilievi del caso.