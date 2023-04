Incidente Ravenna il pomeriggio di Pasqua: sei ragazze all'ospedale, 4 sono bolognesi

Bagnacavallo (Ravenna), 9 aprile 2023. Una ragazza trasportata in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena ed altre cinque giovani trasportate, con codici di bassa e media gravità agli ospedali di Cesena e al ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna.

E’ il bilancio del tamponamento tra due auto verificatosi oggi pomeriggio, giorno di Pasqua, lungo la diramazione A14 bis in direzione Ravenna.

E’ successo poco dopo le 17 nei pressi dello svincolo per Bagnacavallo, quando una Peugeot 208 con a bordo due ragazze residenti nel milanese ha tamponato una Fiat Panda con a bordo quattro ragazze residenti nel bolognese.

Sul posto, oltre a tre ambulanze, al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico, ai vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo e alla Polizia Stradale di Ravenna, è atterrato l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’.

Come detto, una giovane (la conducente della vettura tamponata), le cui condizioni si sono per fortuna rivelate non gravi al punto da metterne repentaglio la vita, è stata trasportata col velivolo al nosocomio cesenate. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, un tratto della Diramazione è stato chiuso al traffico per una ventina di minuti.