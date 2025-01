Ravenna, 20 gennaio 2025 – Un uomo è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita, all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dal tardo pomeriggio di ieri in seguito all’urto contro un treno alla stazione di Ravenna.

L’episodio, avvenuto poco prima delle 18.30, è al vaglio della Polfer. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe cercato di salire sul treno in movimento. Inevitabili le ripercussioni sul traffico ferroviario, tornato alla normalità intorno alle 19.