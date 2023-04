Incidente stradale in via Ravegnana, incrocio via Gambellara (Ravenna)

Ravenna, 7 aprile 2023 – Nella mattinata si è verificato un incidente stradale in via Ravegnana incrocio via Gambellara, località Ghibullo. Lo scontro frontale si è verificato tra due autovetture. Sono intervenuti la prima partenza con 6 unità, il personale del 118 e polizia locale per rilievi e viabilità. Notizia in aggiornamento