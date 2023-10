Incidente stradale. Perde il controllo dell’auto e finisce in un giardino

È stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità l’uomo protagonista ieri pomeriggio di un incidente in via Sant’Alberto. In base a una prima ricostruzione della polizia locale, il conducente – alla guida di una Renault (foto Corelli) – ha fatto tutto da solo, uscendo di strada per cause da accertare e finendo nel giardino di un’abitazione. L’automobile ha riportato vari danni. L’uomo, come detto, è stato soccorso dal personale del 118 e poi trasportato in ambulanza all’ospedale. L’incidente è avvenuto alle 17.15 circa. Oggi la stradale effettuerà controlli per tutte le 24 ore.