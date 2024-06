Incidente sulla Classicana. Scontro con un’auto. Scooterista travolto

Incidente ieri nel primo pomeriggio a Ravenna sulla Classicana: ferito gravemente uno scooterista. L’uomo, un quarantacinquenne, è stato trasportato d’urgenza con l’elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente si è verificato attorno alle 15 nel punto in cui la Classicana incrocia via Staggi.

In base ai primi accertamenti effettuati dalla Polizia stradale di Ravenna sembra che l’uomo si stesse immettendo sulla Classicana da via Staggi quando è avvenuto l’impatto con l’auto che stava sopraggiungendo. I mezzi viaggiavano in direzione da sud verso nord.

In quel punto lo scooter si è scontrato con una Fiat con a bordo quattro persone: la vettura è finita fuori strada e ha fermato la sua corsa in un campo, così come lo scooter. L’uomo che era in sella è finito a terra sull’asfalto ed è stato colpito da un’altra auto che sopraggiungeva in quel momento e si è trovata il 45enne davanti all’improvviso. Sono stati subito chiamati i soccorsi: lo scooterista è stato intubato dai sanitari del 118 e trasportato in gravi condizioni al Bufalini. Ferite lievi per gli occupanti della automobili coinvolte. Sul posto oltre alla Polizia stradale sono intervenuti i Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale per la viabilità.

In mattinata un altro incidente, non grave, su via Trieste, aveva causato lunghe code visto il traffico già intenso di persone dirette al mare.