Incidente sulla E45 tra Ravenna e Cervia, grave un uomo dopo la carambola

Incidente sulla E45, grave un uomo

Ravenna, 4 febbraio 2023 – Grave incidente sulla E45 tra Ravenna e Cervia. Erano circa le 20,30 quando un uomo al volante di una Lancia Y ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il new jersey, carambolando poi con l’auto e colpendo anche la cartellonistica che in quel punto indicava la presenza di un cantiere.

L’incidente è avvenuto sulla E45 poco dopo lo svincolo della Standiana, l’auto viaggiava in direzione nord. Sul posto sono arrivate le ambulanze, i vigili del fuoco per estrarre il ferito dall’ abitacolo, i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi. Dopo essere stato rianimato sul posto, l’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.