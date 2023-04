Incidente sulla Romea Scontro tra due veicoli Tre feriti, ma non gravi

Tre feriti, per fortuna non gravi. È terminata così la carambola che ha visto coinvolti due mezzi nel primo pomeriggio di ieri, verso le 14.30, sulla Romea all’incirca all’altezza di Mandriole.

A scontrarsi sono stati un furgoncino Dacia Dokker e un’Audi A3, che viaggiavano entrambi in direzione Venezia. A un certo punto, per cause in corso di accertamento, il furgoncino è finito fuori strada.

Nessuno dei tre feriti si è fatto male gravemente: a tutti il personale del 118 ha assegnato un codice di media gravità. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e i vigili del fuoco.