Incidente sulla San Vitale: anziano grave trasportato al ‘Bufalini’

Sant’Agata sul Santerno, 14 settembre 2025 – E’ di tre feriti, uno dei quali trasportato in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il bilancio del pauroso scontro tra due auto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Sant’Agata sul Santerno lungo la San Vitale.

Intorno alle 13, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, un 68enne imolese che era al volante di un Mitsubishi ‘L200’ e che stava percorrendo la San Vitale con direzione di marcia Massa Lombarda-Lugo, ha improvvisamente sbandato, per poi invadere la corsia opposta e scontrarsi con una Nissan ‘Micra’ che procedeva in direzione opposta.

Vettura, quest’ultima, con a bordo una coppia di anziani coniugi (87 lui e 86 anni lei) di Massa Lombarda. In seguito alla violenta collisione la ‘Micra’ ha terminato la sua corsa ruote all’aria, mentre l’altra l’auto è uscita di strada dopo aver abbattuto una recinzione.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo, il nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna e l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’. Ad avere la peggio è stato l’87enne, trasportato al ‘Bufalini’ di Cesena. La moglie e il 68enne sono stati invece trasportati in ambulanza, in condizioni di media gravità, al ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la rimozione dei mezzi coinvolti, la San Vitale è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore. Lu.Sca.