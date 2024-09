Incidente sull’autostrada A14. Motociclista al Maggiore

Quella di ieri è stata una giornata da bollino rosso per i mezzi in viaggio lungo la direttrice autostradale A14 Bologna-Taranto.

Oltre all’intenso traffico, infatti, un grave incidente si è verificato ieri mattina intorno alle 12 tra i caselli autostradali di Faenza e Imola. A essere coinvolti nel sinistro sono state una moto e un’autovettura che viaggiavano lungo la carreggiata in direzione Bologna.

In corrispondenza dell chilometro 56, i due veicoli, per cause in corso di accertamento, sono entrati in collisione. Immediatamente sul luogo dell’incidente si sono precipitati i sanitari del 118 Romagna e la Polizia Stradale di Forlì che hanno provveduto rispettivamente a prestare il primo soccorso e a regolare il traffico.

A riportare i traumi peggiori è stato il motociclista, per il quale si è reso necessario l’intervento dell’elimedica decollato dalla base di Bologna. L’uomo è stato poi portato all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità per dinamica, non sarebbe in pericolo di vita.

Pesanti le ripercussioni che si sono registrate nell’importante snodo viario, con code che si sono formate per diversi chilometri, anche in considerazione dell’orario e del particolare giorno, alla vigilia del weekend, nel quale il traffico è stato decisamente intenso. Sia nelle ore precedenti e sia nelle ore successive, inoltre, anche in seguito alla coda per incidente lungo il tratto autostradale verso Bologna e in direzione opposta si sono formate progressivamente code a tratti e rallentamenti lungo tutte le carreggiate.