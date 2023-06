Incidente tra un’auto e una moto Un 26enne trasportato al Bufalini

Scontro tra un’auto e uno scooter, per fortuna senza gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Jelenia Gora a Milano Marittima, all’altezza della Casa delle farfalle. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, un’utilitaria con a bordo una famiglia milanese in vacanza stava viaggiando in direzione del centro di Milano Marittima quando a un certo punto, per motivi ancora da chiarire, ha invaso l’altra carreggiata. In quel momento dall’altra parte però proveniva uno scooter guidato da un 26enne, che ha urtato violentemente contro la ruota dell’auto, cadendo rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale ed elimedica. Il giovane è stato portato al Bufalini di Cesena, è considerato grave ma non in pericolo di vita.