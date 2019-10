Ravenna, 20 ottobre 2019 - Grave incidente stradale tra due auto oggi pomeriggio intorno alle 14, in via Baiona, nei pressi dell'ingresso del cimitero. Ad avere la peggio sono state due donne, una di 71 anni di Porto Fuori e la figlia di 42, che sono state trasportate in condizioni critiche all'ospedale Bufalini di Cesena.

Un uomo, trentenne originario della Basilicata alla guida di un'Audi A3 stava viaggiando in via Baiona in direzione dell'area industriale quando si è trovato di fronte la Peugeot 208 con a bordo le due donne e un cagnolino. Nel violento scontro le due donne sono rimaste gravemente ferite: la 71enne è stata trasportata al 'Bufalini' in elisoccorso. Per liberarla dalle lamiere dell'auto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Praticamente illeso il conducente dell'Audi A3.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale di Ravenna, intervenuta per i rilievi che hanno richiesto la chiusura al traffico di via Baiona.