Incidente in via Cella: moto tampona furgone, diciassettenne gravissimo

Ravenna, 19 giugno 2024 – Lotta tra la vita e la morte, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il diciassettenne ravennate coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 giugno.

Il ragazzo stava percorrendo via Cella, tra San Bartolo e Santo Stefano, in sella a una Yamaha R125, quando, per cause al vaglio della Polizia locale di Ravenna intervenuta sul posto per i rilievi, ha tamponato un camioncino guidato da un settantenne.

In seguito al violento urto, il diciassettenne è stato disarcionato dalla moto ed è rovinato a terra. Sul posto sono arrivati subito gli operatori del 118, con ambulanza ed elicottero, che hanno trasportato il ragazzo, privo di sensi, al ‘Bufalini’ di Cesena. Oltre alla Polizia locale di Ravenna per i rilievi, sono anche intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Castiglione di Ravenna per regolare il traffico.