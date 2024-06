Incidente a Ravenna, gravissimo ciclista investito da una moto

Ravenna, 28 giugno 2024 - Drammatico incidente stradale nella notte, poco prima dell'una, a Lido Adriano, in via Donald Coleman Bailey. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, intervenuta sul posto, un 17enne ragazzo bulgaro, alla guida di una moto, ha investito un 25enne ciclista italiano di origine ucraina e residente a Lido Adriano.

Da una prima ricostruzione si tratterebbe di uno scontro frontale tra i due veicoli. La moto che percorreva via Donald Coleman Bailey proveniente da Lido Adriano in direzione Lido di Dante ha impattato con la bicicletta che percorreva la stessa strada in senso opposto occupando il lato sinistro della carreggiata e quindi invadendo la corsia di marcia della moto. Sul posto è intervenuta l'elimedica del 118 di Bologna che ha trasportato al Bufalini di Cesena il conducente della bici, in gravissime condizioni.