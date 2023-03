Incidenti a Villa San Martino Appello per la sicurezza

Fa discutere l’incidente verificatosi all’alba di lunedì della scorsa settimana lungo la strada provinciale 21 ‘Delle Ripe Bagnara’. Nel tratto Provinciale Felisio-Villa San Martino un autoarticolato è uscito di strada e il conducente ha riportato ferite di media gravità. Giunto a poche centinaia di metri dall’intersezione con via Canaletta, per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, l’uomo aveva perso il controllo del mezzo uscendo di strada sulla sua destra e terminando la sua corsa su una fiancata a ridosso di un campo.

Sulla questione interviene Secondo Valgimigli, dal 1999 al 2011 assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lugo e poi in Provincia, dal 2011 al 2016. Osserva Valgimigli: "Si è purtroppo trattato dell’ennesimo ribaltamento di un camion lungo la Provinciale Bagnara all’altezza della frazione lughese di Villa San Martino. Un incidente che è avvenuto proprio nel tratto in cui la provinciale non presenta le misure minime per supportare un tale traffico pesante. Mi riferisco all’assenza della riga di mezzeria e ad una banchina laterale che è praticamente inesistente".

Alla luce di questa criticità l’ex assessore si è più volte attivato assieme ad alcuni suoi concittadini, tra cui l’ex consigliere comunale Guido Baldrati Folli.

"Oltre ad aver chiesto anche al sindaco di Lugo Davide Ranalli di farsi promotore di eventuali soluzioni, lo scorso 20 luglio – osserva Valgimigli – abbiamo incontrato il presidente della Provincia Michele de Pascale, nell’occasione accompagnato dal consigliere delegato nonché sindaco di Fusignano Nicola Pasi. Tema dell’incontro è stata proprio la pericolosità della Provinciale Bagnara a causa dell’elevato volume di traffico pesante. Pericoli che riguardano in particolare l’incrocio della stessa con la provinciale Felisio. Un’intersezione che negli anni è stata teatro di innumerevoli incidenti".

La proposta avanzata all’ente di piazza Caduti consiste "nella realizzazione – spiega l’ex assessore – di una rotatoria all’incrocio sopracitato nonché di una regolamentazione del traffico pesante lungo la provinciale Bagnara onde evitare l’incrocio tra due mezzi pesanti".

Continua: "Dopo aver ricevuto risposte molto vaghe, lo scorso 3 marzo una delegazione di cittadini ha incontrato il prefetto di Ravenna Castrese de Rosa per metterlo al corrente della pericolosità di questa strada e chiedergli di farsi promotore di un tavolo tecnico-politico che individui eventuali soluzioni al grave problema. L’incidente di lunedì evidenzia, se ancora ce ne fosse bisogno, tale criticità".

Luigi Scardovi