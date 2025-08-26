Incidenti e denunce per alcol al volante

Fine settimana di super lavoro per gli agenti della Polizia locale di Ravenna, in aggiunta al supporto chiesto a Cervia per il dopo nubifragio. Sono quattro le persone accertate essersi messe alla guida in stato di ebbrezza. Tra loro, a seguito di un controllo mirato vi è un 65enne, segnalato come persona essere solita guidare ubriaca, partendo dal parcheggio di un pubblico esercizio in via Romea Nord.

Nel fine settimana il personale della Polizia Locale di Ravenna è stato inoltre impegnato nel rilievo di dieci sinistri stradali e, nella notte tra sabato e domenica, tre pattuglie composte da sei operatori hanno effettuato un servizio etilometro straordinario, controllando numerosi veicoli e persone, con la denuncia e il foto-segnalamento di cittadino tunisino per guida in stato di ebbrezza e di un algerino per irregolarità sul territorio; le stesse pattuglie hanno poi contribuito al rintraccio e alla denuncia per fuga e omissione di soccorso di un veicolo allontanatosi dopo aver provocato, alle ore 3.30, un primo sinistro con feriti lievi a Ravenna e, dopo circa una mezz’ora, un secondo sinistro in prossimità del confine con Comacchio.

Singolare anche il sinistro occorso sabato a un 64enne disabile che, ubriaco, si è ribaltato a bordo del proprio dispositivo sanitario, venendo trasportato con elimedica all’Ospedale Bufalini di Cesena.

Nella giornata di domenica cinque pattuglie della Polizia Locale di Ravenna hanno infine fornito supporto nel territorio comunale di Cervia a seguito del nubifragio della notte.