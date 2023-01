Incidenti, è via Piratello la più pericolosa

Nonostante le campagne di sensibilizzazione e di prevenzione messe in campo da forze di polizia, istituzioni e diverse associazioni, quello dell’incidentalità stradale continua ad essere un tema di grande attualità. Un fenomeno che, pur essendo riconducibile in particolare ad eccesso di velocità, disattenzione e guida sotto l’effetto di alcolici o di droghe, in alcuni casi è da ricercare nelle non sempre condizioni ottimali in cui versano i tratti di alcune arterie stradali della zona. Nel territorio dei nove comuni della Bassa Romagna l’anno da poco archiviato ha registrato diversi incidenti, otto dei quali con esito purtroppo mortale.

Nel 2022, circa il 90% degli incidenti stradali registratisi nel territorio dei nove comuni della Bassa Romagna è stato rilevato dalla Polizia Locale. Dati alla mano, emerge che il maggior numero dei sinistri i cui rilievi sono stati effettuati dal personale che fa capo alla dottoressa Paola Neri, si è verificato lungo via Piratello a Lugo, dove sono ne stati rilevati ben 19. Al secondo posto di questa non certo invidiabile classifica troviamo il tratto di via Reale che attraversa Alfonsine (16 incidenti), mentre il loro numero risulta decisamente inferiore lungo il tratto conselicese (2) e quello lughese e bagnacavallese (in entrambi uno solo) della medesima strada. Seguono 12 incidenti lungo vie Dè Brozzi e Acquacalda a Lugo. Al quarto posto troviamo via Fiumazzo a Lugo, al quinto via Chiusa a Bagnacavallo ed al sesto il tratto lughese (gli altri due tratti attraversano i territori comunali di Sant’Agata sul Santerno e di Conselice) della strada provinciale 13 ‘Bastia’.

Come osserva Daniele Bassi, sindaco referente per la Polizia Locale e la Sicurezza in seno all’Unione dei Comuni "gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di morte in Italia per i giovani da 15 a 24 anni. Oltre il 90 per cento di tutti gli incidenti stradali potrebbe essere evitato adottando comportamenti corretti. Altrimenti si diventa un pericolo per sé stessi e per gli altri".

Ogni evento del genere produce, "in particolare sui social, reazioni contro chi cerca di far rispettare le regole, non nei confronti di chi le trasgredisce. Significa che abbiamo, a livello di opinione pubblica, legalizzato la trasgressione al Codice della Strada, al rispetto delle regole. E questo non va assolutamente bene".

Pur non rientrando nei primissimi posti della succitata classifica, tra le strade in cui il numero dei sinistri si è rivelato sensibilmente superiore rispetto all’intera rete viaria spicca il punto, situato alle porte di Cotignola, in cui dall’uscita dell’autostrada A14 bis ci si immette in via X Aprile, nome che assume in quel tratto la strada provinciale 95. Un punto in cui tra la scorsa estate, di incidenti se ne verificarono addirittura tre nell’arco di un paio di settimane. Senza dimenticare numerosi altri sinistri, diversi dei quali con conseguenze ben più gravi, registratisi nel corso degli anni sia nei pressi della suddetta uscita autostradale, sia all’intersezione, in questo caso situata nel territorio comunale di Lugo, tra via X Aprile e via Provinciale Cotignola. Un’altra strada ‘a rischio’ risulta infine essere la ‘Puntiroli-Mensa’ alle porte di Conselice, in particolare all’altezza dell’intersezione con via Predola.

Luigi Scardovi