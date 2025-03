Giovane finisce fuori strada all’alba, mentre un’apecar vola nel campo

Ravenna, 31 marzo 2025 – Domenica di incidenti nel territorio faentino. Il primo ieri, verso le 5 di mattina in via Corleto. Un ventenne che stava viaggiando su una Opel Corsa da una strada laterale, arrivato all’incrocio con via Corleto all’altezza del civico 139 ha perso il controllo dell’auto ed è finito nel campo di fronte, per terminare la sua corsa in un fosso. Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Faenza. È arrivata anche l’elimedica da Bologna (abilitata per il volo notturno). Il ragazzo è stato portato in condizioni serie all’ospedale Bufalini.

Nel pomeriggio, verso le 17, a Brisighella all’altezza di via Cavalieri di Vittorio Veneto un uomo alla guida di una Apecar è finito fuori strada. Il 57enne, senza intervento di terzi, ha perso il controllo ed è volato in un campo tra i filari delle viti. Ferito alla testa è stato trasportato in elicottero a Cesena. Sul posto la Polizia locale dell’Unione.

Code invece a Ravenna per uno scontro tra due auto. L’incidente, non grave, verso le 18 sulla statale Adriatica a Ravenna, all’altezza dell’Esp. In particolare a rimanere bloccata è stata la diramazione nord dopo l’uscita dell’Esp.