Ravenna, sabato terribile: tre incidenti mortali in meno di 5 ore

Bagnacavallo (Ravenna), 12 ottobre 2025 - Un sabato terribile nelle strade del Ravennate. Nel tardo pomeriggio infatti c'è stato il terzo incidente mortale in meno di 5 ore: il primo era avvenuto poco dopo le 14 in via Sant'Alberto a Sant'Antonio con vittima un 41enne e il secondo verso le 15 tra gli abitati di Glorie di Mezzano e Glorie di Bagnacavallo, dove ha perso la vita un'80enne.

Purtroppo verso le 18.30 la stessa amara sorte è toccata a un 40enne straniero che stava guidando una moto di grossa cilindrata sulla provinciale Naviglio, a Bagnacavallo.

Dalla prima ricostruzione pare che l'uomo abbia tamponato un'auto davanti a sé e sia finito a terra nella carreggiata opposta.

Sul posto si è precipitato il 118 con un'ambulanza e un mezzo avanzato di soccorso. Il medico ha tentato per lunghi minuti di rianimare il 40enne, ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare.

Da diverse ore la provinciale Naviglio è chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i rilievi.