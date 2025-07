Incidente fra 3 auto a Massa Lombarda: 4 feriti. Donna al Bufalini

Massa Lombrada (Ravenna), 30 giugno 2025 - E’ di quattro feriti, tra cui una donna trasportata in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena , il bilancio di un incidente verificatosi oggi intorno alle 17.30 a Fruges di Massa Lombarda, all’intersezione tra la San Vitale e via Argine San Paolo. Coinvolte tre auto: due Hyundai i10 e una Bmw.

Le cause sono al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna. Ad essere trasportata con il velivolo, in condizioni di media gravità, al nosocomio cesenate, è stata la passeggera di una delle due Hyundai (condotta da un uomo). Quest’ultimo, così come la donna che era al volante dell’altra Hyundai ed il conducente (classe 1993) della Bmw, sono stati trasportati in ambulanza, anch’essi con codici di media gravità, in ospedale. La Bmw ha abbattuto due new jesrsey in metallo che delimitano un'area privata .

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e due mezzi dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Faenza, alla Polizia Locale della Bassa Romagna, e all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’. Per consentire la operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la rimozione dei mezzi coinvolti, un tratto della San Vitale è stato interdetto al traffico, con i mezzi che sono stati deviati lungo strade laterali.