Inclusione scolastica, 3 milioni per il biennio

Proseguono gli investimenti sul welfare nei comuni della Romagna Faentina. Di recente è stato infatti rinnovato il contratto d’appalto tra l’Ente Locale ed il Consorzio A.Te.Se, Agenzia Territoriale Servizi alla Persona, relativo al servizio di inclusione scolastica dei bambini ed alunni disabili fino al settembre 2027. Il servizio comprende il sostegno educativo a bambine e bambini in situazione di disabilità accertata, che frequenteranno il nido d’infanzia, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che paritarie dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, nonché, nel periodo estivo, i centri ricreativi estivi, nei diversi punti di attivazione e secondo le giornate, gli orari, le esigenze e le attività definite per il corrente anno scolastico, per il prossimo anno scolastico ed inoltre anche durante per le estati 2026 e 2027. I progetti personalizzati attuati pongono come finalità la promozione dello sviluppo psico-fisico dell’alunno con disabilità attraverso interventi educativi e/o assistenziali che favoriscano l’autonomia personale e le capacità di comunicazione, relazione e socializzazione, anche fuori dal contesto scolastico nonché l’inserimento e la partecipazione scolastica degli alunni con disabilità, sostenendone l’inclusione, assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa. Tali prestazioni si pongono pertanto, quale obiettivo primario in applicazione della Legge 104, il perseguimento di processi per favorire l’integrazione dei ragazzi diversamente abili nel contesto scolastico al fine di offrire loro la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità e la rimozione di qualsiasi ostacolo si frapponga a tale sviluppo. L’appalto del 2023 prevedeva due annualità con la possibilità dell’esercizio di rinnovo contrattuale anche per le due annualità successive. Rinnovo che è stato esercitato con conseguente stanziamento della somma complessiva di 3 milioni di euro: 617mila euro per il 2025, 1 milione e 700mila euro per l’annualità 2026 e 1 milione e 575 mila euro per il periodo compreso tra gennaio e settembre 2027. E’ infatti in carico agli Enti locali la partecipazione al processo di presa in carico con diverse modalità anche di tipo organizzativo, investendo proprie risorse. In particolare, come ribadito anche dall’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado l’Unione della Romagna Faentina partecipa ad organismi che hanno il compito di proporre iniziative per realizzare e migliorare il processo di integrazione, insieme ad Ausl, associazioni e istituti scolastici.

d.v.