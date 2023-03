Inclusione sociale, al via Giova-Fa Il Bilancio partecipato dai giovani

È stato presentato ieri ‘Giova-Fa’, il percorso partecipativo cofinanziato dalla Regione che mira a coinvolgere i giovani del territorio nella realizzazione di iniziative su diversi temi specifici, come transizione digitale, ecologica e sostenibilità sociale. Il suo strumento di attuazione è quello che viene comunemente chiamato ‘Bilancio partecipato’, attraverso il quale la cittadinanza già in passato è intervenuta nelle decisioni che riguardano le risorse economiche dell’ente pubblico su argomenti specifici. In questo percorso saranno i giovani i protagonisti, chiamati, nella prima fase, a elaborare le proposte a favore della comunità, e poi a votare i loro stessi progetti. Uno dei temi per i quali si chiede la partecipazione è legato all’inclusione sociale, con particolare riferimento ai primi cinque obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, riferiti a Povertà zero, fame zero, buona salute e benessere per le persone, educazione paritaria e di qualità e parità di genere. Il percorso promosso dall’Unione intende stimolare la creatività civica e culturale dei giovani cittadini (singoli o riuniti in associazioni), per poter rispondere alle esigenze dei ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Nel mirino anche la promozione dell’utilizzo delle piattaforme tecnologiche e l’integrazione dei cittadini nei processi decisionali.

"Da Giova-Fa ci si attende il coinvolgimento di un numero di giovani che possano partecipare all’attività progettuale tra i 500 e i 1500", hanno spiegato l’assessore al Welfare Davide Agresti e la consigliera regionale Manuela Rontini. "La fase successiva del percorso coinciderà con la ricezione delle proposte, la validazione e il finanziamento di almeno tre idee progettuali, con un budget complessivo di 8mila euro ciascuna". Per Giova-Fa è stato istituito un Tavolo di negoziazione, partecipato da realtà del territorio; i percorsi partecipativi attuativi saranno condivisi con il Tavolo nei tempi e nelle forme indicati nel progetto. Da aprile sul sito istituzionale del Comune di Faenza e sulle pagine social dell’ente sarà possibile trovare il link attraverso il quale registrarsi al portale di Giova-Fa.

f.d.