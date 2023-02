Inclusione sociale e agricoltura Un progetto per gli studenti

Seminare l’inclusione sociale attraverso la pratica del giardinaggio e dell’orticoltura, anche in epoca di didattica digitale: è il focus di Soil, sviluppato da Romagna Tech assieme a partner europei e finanziato nell’ambito del programma Erasmus+.

Il progetto è stato presentato nella sede dell’istituto professionale Persolino Strocchi, che si avvale di un piano di studio su ’Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane’. L’iniziativa si rivolge infatti a studenti e docenti, puntando sulle attività di bio-gardening e orticoltura terapeutica, aree di formazione importanti per lo sviluppo delle abilità e delle competenze, molto utili anche per accrescere il livello di inclusione e integrazione di tutti e in particolare degli studenti in difficoltà.

Il progetto si compone di una ’digital suite’ con video tutorial in inglese sottotitolati nelle lingue dei partner di progetto, una piattaforma online e app, sviluppati da Romagna Tech assieme a partner greci, spagnoli e della Repubblica della Macedonia del Nord, con coordinamento dell’Institute for Promotion & Certification of Agri-food Products (iAgroCert).

L’incontro ha fornito anche l’occasione per un approfondimento sulla tematica dell’orticoltura affidato ad Astra Innovazione e Sviluppo, agenzia per la sperimentazione tecnologica e la ricerca agroambientale.