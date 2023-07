Incontri dedicati alla ripartenza

Il Comune di Conselice organizza tre appuntamenti dedicati alla ripartenza post-alluvione, per un confronto pubblico sulle misure di sostegno alla popolazione e per la messa in sicurezza del territorio. Gli incontri, tutti alle 20.30 saranno nel capoluogo e nelle frazioni: lunedì 10 luglio a Conselice nell’auditorium di via Garibaldi 14; lunedì 17 luglio a San Patrizio nella sala della consulta di via Mameli (ex scuole); mercoledì 26 luglio a Lavezzola nella sala polivalente di via Bastia, 265. Gli incontri, organizzati in collaborazione con le consulte cittadine, si svolgeranno alla presenza della sindaca Paola Pula, dei tecnici comunali, dell’Agenzia regionale di Protezione civile e del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale. "Queste assemblee saranno l’occasione per fare il punto sulla ricostruzione, dalla situazione sugli indennizzi ad oggi, alla valutazione delle perizie - ricorda la prima cittadina -. Saranno ovviamente anche un momento di ascolto e confronto aperto a tutti i cittadini".