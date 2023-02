Tornano gli appuntamenti con gli ‘Incontri Divini’, il format di approfondimento sul mondo del vino organizzato da Ais Romagna – delegazione di Faenza in collaborazione con l’osteria ‘Bisinì dla Sghisa’. Giovedì 16 febbraio riparte così il viaggio fatto di parole, volti, cibo e vino, a cadenza mensile. Una chiacchierata che cercherà di mettere al centro le caratteristiche di questi terroir romagnoli declinati in sorsi autentici e unici. Si parlerà anche di un’anteprima assoluta. Nel locale di via Cavour 14A, dalle 20.30, il nuovo corso di Incontri Divini si apre con il racconto delle due sottozone del Romagna Sangiovese Doc più settentrionali: Imola (new entry) e Serra. Sette cantine, Branchini, Tre Monti, Costa Archi, Terre di Macerato, Masselina, Fondo Ca’ Vecja e Ferrucci, porteranno alcune delle loro referenze in rosso e bianco.

Ad accompagnare i vini due piatti: Crostino squacquerone e lardo e Guancia di maialino brasata con purè.

Il costo è di 30 euro a persona.

Info e prenotazioni (entro il 15 febbraio) [email protected] oppure 0546 608923.