Incontri, gare e spettacoli teatrali Riecco la Notte del liceo classico

Torna la Notte nazionale del liceo classico, ormai appuntamento fisso per studenti, ex studenti e cittadini di Faenza, che oggi si riuniranno dalle 18 alle 24 nella sede di via Santa Maria dell’Angelo 1. Saranno tante le attività anche quest’anno: da musica, danza, teatro, poesia, fino alla gimkana fisico-matematica. A illustrare il programma della serata alla conferenza stampa di ieri sono state le studentesse dell’ultimo anno Sofia De Santis e Viola Russo, insieme alla professoressa Francesca Monti; erano presenti anche la prof Cristina Briccoli, la dirigente Paola Falconi e il sindaco Massimo Isola. "Questa Notte nazionale – dice Sofia De Santis– non solo tiene uniti gli studenti del Classico e le varie classi, ma anche tutta la città". Infatti, verranno coinvolti anche ex studenti, come Serena Zoe Lombardi, che parlerà della donna romana come pedagoga e discipula. "Per Faenza – dice Massimo Isola – è un’occasione di confronto tra due soggettività, cioè la prima rappresentanza faentina di scuola pubblica e la città di Faenza". Insieme ai molti studenti protagonisti, oggi ci saranno anche il professore Cesare Sangiorgi per parlare della voce poetica sconosciuta di Delmira Agustini e l’autore Michele Donati.

Tra le rappresentazioni a cura delle classi si terranno la riscrittura di una tragedia sofoclea ‘Edipo re: la nostra vita violenta’ e ‘La mossa del matto’, una messa in scena del contrasto tra Achille e Ettore, dietro la sfida tra due scacchisti. Non manca di certo la musica, presente sia come accompagnamento alle rappresentazioni teatrali, che nel coro e orchestra Areion, composto dai ragazzi del liceo. Tra le attività continuative ci sarà, oltre alla gimkana fisico-matematica, anche una dimostrazione di fisica attraverso gli strumenti patrimonio del liceo classico: le macchine scientifiche di inizio Novecento. "È sempre grande la partecipazione dei ragazzi – dice Paola Falconi – che mettono in campo ciò che hanno imparato, restituendolo in modo creativo e personale; è bello che mostrino ciò che hanno vissuto dentro le mura della scuola". Dopo il covid, la Notte Bianca torna ad essere motivo di scambio culturale e opportunità di incontro. "Per noi questa è un’occasione importantissima per conoscerci meglio – dice Viola Russo – ma anche per riconoscerci dopo anni in cui non ci è stato possibile".

Caterina Penazzi