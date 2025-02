Incontri sulle novità della legge del bilancio a Faenza e Lugo

Confartigianato ha organizzato degli incontri per illustrare e confrontarsi con gli imprenditori sulle misure introdotte dalla Manovra di Bilancio 2025 e sui risultati ottenuti dall’azione confederale a favore delle aziende. L’illustrazione delle principali novità è a cura dei Consulenti del Lavoro e Fiscali, dei responsabili di Credito, Incentivi e Patronato. Vi sarà quindi la possibilità di porre quesiti o richieste di approfondimento su temi specifici. La prossima settimana sono in programma gli incontri di lunedì 10 febbraio alle ore 18 presso Confartigianato Faenza in Via Zaccagnini 8 e giovedì 13 febbraio, sempre alle 18 presso Confartigianato Lugo in Via Foro Boario, 46.