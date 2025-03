Incontro a Villanova sulle fessurazioni

È in programma per giovedi 27 marzo alle 20.45 presso la Sala Azzurra di Villanova di Bagnacavallo (piazza Lieto Pezzi 3) un incontro dedicato agli interventi sulle fessurazioni del fiume Lamone. A comunicarlo è la sindaca di Lugo Elena Zannoni. Saranno presenti: Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione; Valentina Palli, sindaca di Russi e presidente della Provincia, Fabio Sbaraglia, sindaco facente funzioni del Comune di Ravenna; Matteo Giacomoni, sindaco di Bagnacavallo e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. L’incontro è aperto alla cittadinanza.