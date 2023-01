Incontro col fotografo Giampiero Corelli alla Darsena del Sale

Alle 18 di oggi, alla Darsena, in piazzale dei Salinari 1, è in programma il primo appuntamento di di ‘Incontri di Fotografia in Terrazza Darsena’. A inaugurare il ciclo di incontri gratuiti sarà il fotoreporter ravennate Giampiero Corelli intervistato dalla giornalista de Il Resto del Carlino Ilaria Bedeschi. Quella della fotografia resta una storia affascinante e relativamente recente, ma dallo sviluppo crescente e costante. D-ars-en-art andrà alla scoperta dei grandi maestri: Robert Capa, Elliott Erwitt, Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Letizia Battaglia, Vivian Maier solo per nominarne alcuni. Raccoglierà le voci di fotografi contemporanei con appuntamenti dedicati a chi vuole avvicinarsi al mondo della fotografia, trasformando Darsena del Sale in uno spazio ospite di

contest fotografici alla scoperta di angoli nascosti che ogni persona, con la propria sensibilità, saprà catturare.

I workshop e i laboratori permetteranno ai partecipanti di imparare a usare la macchina fotografica o, semplicemente, ad avvicinarsi a una nuova forma d’arte. Giampiero Corelli è nato a Sant’Alberto nel 1964, vive e lavora a Ravenna. Iscritto all’albo dei giornalisti in qualità di fotoreporter, Corelli svolge questa professione da oltre trent’anni, prima al quotidiano Messaggero, poi al Resto del Carlino. Suoi sono progetti fotografici di rilevanza nazionale. Tra questi, gli scatti dedicati alle donne in carcere, agli immigrati e alle suore di clausura di Ravenna.