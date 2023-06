Incontro Comune-comitato "Vogliamo ascoltare tutti"

"La buona volontà non manca". Quello che mancano, si intende, sono i soldi, visto che la spesa è già superiore al bilancio annuale del Comune di Faenza. Si è tenuto venerdì 16 giugno l’incontro fra i rappresentanti del comitato ’Borgo allagato’ con il vicesindaco Andrea Fabbri e l’assessore Massimo Bosi. L’associazione ha presentato un documento che era frutto dei due incontri del comitato spontaneo, l’ultimo dei quali il 9 giugno, al quale avevano partecipato ben 300 persone.

Rappresentanza. Fra i primi temi c’è quello della rappresentanza dei cittadini alluvionati. L’amministrazione comunale vorrebbe mettere in condizione tutti i cittadini di dire la propria e promuovere incontri per vie. In questo momento non tutte le zone sono rappresentate da comitati. Marcello Arfelli, per il comitato ha ribadito che "il comitato Borgo allagato è aperto a tutti e che comunque è pronto a coordinarsi con altri comitati già nati o che nasceranno". È stato fatto presente che però rappresenta l’unica zona allagata due volte.

Le segnalazioni. Comune e comitato si sono confrontati anche sulla richiesta di quest’ultimo che ogni segnalazione ricevuta dai cittadini sia collegata a un responsabile di procedimento che dia riscontro entro massimo 3 giorni. L’amministrazione comunale ha ribadito – spiegano dal comitato – che sta facendo cose che non le competerebbero e che mancano conferme dal governo le conferme delle risorse economiche e che si è già spesa oltre la cifra corrispondente al bilancio annuale del Comune.

Fognature. Fra gli altri temi toccati c’è quello delle fognature non funzionanti. Fabbri ha comunicato di aver chiesto a Hera di risolvere cinque casi urgenti di fognature entro metà della prossima settimana. Pare che alcuni tratti, in particolare via De Gasperi, non fossero mappati.

Contributi. Il Comitato ha anche fatto presente che gli appuntamenti per la compilazione delle richieste dei contributi Cas e Cis è già terminata fino a fine mese e chiesto di potenziare l’organico.

Gli alluvionati hanno chiesto anche l’annullamento delle bollette. Il Comune ha contattato Hera per quanto riguarda l’acqua e attende una risposta, ma ha fatto presente – spiegano dal comitato – che la molteplicità di gestori presenti per luce e gas rende difficile trovare una soluzione unica. Sul fronte Tari – per il momento solo dilazionata – il Comune ha spiegato che si pensa a un contributo ma non si sa quali saranno i fondi a disposizione e che probabilmente si procederà in base all’Isee.

Argini. Il comitato ha chiesto una barriera in via Cimatti per evitare che si ripresenti il rischio alluvione, proponendo anche una soluzione mobile, ipotizzando sorta di ’porte vinciane’. L’amministrazione ha riferito – fa sapere il comitato – che martedì si terrà un incontro con Regione ed Hera sulla mappatura di argini. E ha proposto un incontro più tecnico su barriera e altri temi a luglio.

Piano urbanistico. Il Comune ha scritto alla Regione perché ci sia coordinamento. Andrà ovviamente tenuta in considerazione – han detto gli assessori – la tematica ’rischio alluvione’.