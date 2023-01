Incontro con Adriana Valerio in biblioteca

L’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia, attraverso il Servizio Servizi alla Comunità, il Centro ’SeiDonna’ e la Biblioteca comunale ’Maria Goia’, in collaborazione con l’Associazione di volontariato ’Amici della Biblioteca’, organizza e promuove la rassegna ’StraOrdinarie. Libri, storie, diritti’. Martedì alle 17, in biblioteca, l’assessora alle Pari opportunità Michela Brunelli introdurrà Adriana Valerio, che presenterà ’Eretiche. Donne che riflettono, osano, resistono’ (Il Mulino, 2022). A dialogare con lei, Ileana Montini, giornalista e scrittrice. Madri, madri mancate, quasi madri. Sei storie medievali: profetesse, mistiche, false sante, streghe, riformatrici e libere pensatrici che animano il vasto popolo delle eretiche, di quante si sono ribellate in cerca di verità. Le donne che hanno provocato scosse inaspettate e scardinato gli equilibri del loro tempo hanno pagato a caro prezzo le proprie scelte. Tante di loro sono state considerate eretiche e per questo condannate, perseguitate, ridotte al silenzio. L’eresia è stata studiata attraverso i protagonisti maschili, mentre poca attenzione è stata riservata alle provocatorie e alternative esperienze femminili. Per colmare questo vuoto e restituire al concetto di eresia il valore originario di scelta, Adriana Valerio ripercorre due millenni di storia raccontandoci le vite di donne – dalle montaniste a Margherita Porete, da Giovanna d’Arco a Marta Fiascaris fino alle donne dell’Anticoncilio del 1869 e alle moderniste – tutte decise a lottare, conoscere, predicare ed esercitare ministeri in nome di una nuova chiesa inclusiva e senza confini. Chi è l’autrice? Adriana Valerio, storica e teologa, è docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese all’Università ’Federico II’ di Napoli. È stata presidente dell’Associazione femminile europea per la ricerca teologica e

della Fondazione Valerio per la storia delle donne. Tra le fondatrici del Coordinamento Teologhe Italiane, è attualmente direttrice della collana internazionale ’La Bibbia e le donne’. Da più di vent’anni si occupa della ricostruzione della presenza delle donne nella storia cristiana.