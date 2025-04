Incontro con Barattoni all’Hobbies Bar di Carraie

Oggi, dalle 18 alle 20 l’Hobbies Bar di Carraie (via Cella 556) ospiterà l’ottavo e ultimo appuntamento di “Muovi Ravenna”, il ciclo di incontri promosso da Alessandro Barattoni, candidato sindaco di centrosinistra, per costruire un programma elettorale partecipato e condiviso con la cittadinanza. L’iniziativa, che ha toccato diverse zone del territorio comunale, si concluderà con un focus sulla “Ravenna policentrica”, un tema cruciale per il futuro della città. L’obiettivo è quello di delineare una visione di Ravenna più unita e connessa, con un decentramento efficace, frazioni più collegate, maggiori aree verdi e naturali, e politiche che garantiscano sicurezza e vivibilità.

Il tema della “Ravenna policentrica” è particolarmente sentito nelle frazioni, che spesso lamentano una carenza di servizi e collegamenti con il centro città. L’incontro di Carraie sarà quindi un’occasione per discutere di soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita nelle frazioni, rafforzando il senso di comunità e promuovendo uno sviluppo equilibrato del territorio.

“Muovi Ravenna” ha rappresentato un’esperienza di democrazia partecipativa, un modo per coinvolgere i cittadini nelle scelte che riguardano il loro futuro.

Per informazioni e iscrizioni alla serata, è possibile consultare il sito web barattonisindaco.it, dove è disponibile il calendario completo degli incontri e i materiali informativi.