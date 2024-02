Incontro con . Bersani e Ciconte

ll circolo Arci Prometeo, in collaborazione con la Fondazione Bella Ciao, l’Associazione Ca di Malanca e l’Associazione Veniero Lombardi, promuove per venerdì 23 febbraio alle 20.45 presso il Cinema Teatro Sarti di Faenza l’incontro con Pierluigi Bersani ed Enzo Ciconte: “Sudditi o cittadini? La legalità e i diritti nella democrazia italiana”. I due relatori dialogheranno con il giornalista Andrea Carugati in merito all’attualità politica del Paese, in un contesto dove istituzioni, partiti ma anche società civile e mondo del lavoro stanno affrontando un periodo di incertezza e di difficoltà.

Lo spunto sarà tratto dall’ultimo volume di Ciconte, storico e docente di storia delle mafie all’Università di Pavia, dal titolo ““1992. L’anno che cambiò l’Italia. Da mani pulite alle stragi di mafia” (Interlinea, 2022).

Ingresso libero e gratuito.