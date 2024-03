Incontro con Cristina Ceroni in vista del concerto di Goerner

In attesa del concerto del pianista Nelson Goerner, previsto mercoledì 6 marzo al Teatro Alighieri all’interno della stagione “Ravenna Musica”, l’Associazione Mariani organizza oggi alle ore 17 presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani (la sala si trova in via Dante 2/a), l’incontro di introduzione all’ascolto del programma che seguirà il pianista.

Relatrice sarà la ravennate Cristina Ceroni, pianista nonché didatta e musicologa, fondatrice nel 2017 della scuola di pianoforte Ceroni Piano School. Cristina Ceroni analizzerà la Ciaccona HWV 435 di Haendel, Davidsbundlertanze op. 6 di Schumann, i 10 preludi op. 23 di Rachmaninov e infine la composizione del polacco Adolf Schulz-Evler l’Arabesque de Concert “Sul bel Danubio blu” di Johann Strauss.

L’ingresso all’appuntamento odierno è libero.

Chi è Cristina Ceroni? Dopo gli studi di pianoforte col maestro Mauro Minguzzi e il diploma all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna, ha ottenuto diversi riconoscimenti in concorsi pianistici sia nazionali che internazionali.

Laureata in Estetica Musicale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, ha seguito corsi di perfezionamento musicologico e didattica della musica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Tor Vergata di Roma.

Si dedica con entusiasmo a studi di ricerca in ambito musicologico e all’attività didattica con significativi risultati.