Incontro con Giuseppe Masetti in sala Rubicone

L’associazione culturale ’Il Menocchio’ e l’Anpi di Cervia, in collaborazione con la Biblioteca

comunale, organizzano domani alle ore 16.30 un incontro con Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna per presentare la mostra dal titolo ’Il primo fascismo nel Ravennate (1919-1923)’, visitabile fino a martedì prossimo presso la Sala Rubicone, in via Evangelisti. Si tratta di un’esposizione che inquadra le tensioni sociali e politiche del primo dopoguerra e l’affermazione dello squadrismo nella nostra provincia.