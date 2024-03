Incontro con gli storici sul Valentino

’Cesare Borgia a Faenza. L’arme, l’onore, le donne’. Terzo e ultimo appuntamento oggi, nella sede del Rione Giallo, con le conferenze con gli storici organizzate dalla biblioteca di Porta Ponte Angelo Lapi. Dopo il successo delle prime due serate, che hanno registrato il tutto esaurito, stasera alle 20.45 ci sarà l’ultima delle tre serate in programma. Si parlerà di un personaggio tanto ambiguo e spietato quanto affascinante, Cesare Borgia, e del suo legame con Faenza tra il 1500 e 1501. Questa terza e ultima serata prende il nome di ’Scritti e testimonianze dal passato’. Durante la serata i relatori, introdotti da Davide Bandini, parleranno di un testo esistente e riguardante l’assedio del Valentino, oggi conservato nella biblioteca Colombina e Capitolare di Siviglia, del quale si sa poco. La parola passerà quindi ai relatori della serata: Michele Orlando ricostruirà filologicamente l’origine e la composizione del testo, inquadrando l’autore e il contesto in cui venne elaborato; mentre Mattia Randi, grazie a una lettura comparata, cercherà similitudini e consonanze con altre fonti edite e inedite dell’epoca. A precederli sarà Lucio Donati il quale, attraverso scritti giunti a noi, riporterà la testimonianza diretta del contemporaneo e canonico Sebastiano Zaccaria, precettore di Astorgio III.

I relatori sono tutti esperti della materia. Lucio Donati è un ricercatore e appassionato di storia, soprattutto locale, del XIV e XV secolo. Ha in attivo molteplici conferenze ed è autore di varie pubblicazioni cui ’Antiche strutture ecclesiastiche nella vallata del Lamone tra Faenza e Sarna’ e ’Faenza ripartita - cappelle, quartieri e rioni nella storia’. Michele Orlando è invece studioso di civiltà e tradizioni letterarie dell’Umanesimo, con particolare attenzione alla storiografia. È dottore di ricerca in italianistica e insegnante di materie letterarie nella scuola secondaria di secondo grado. Ha pubblicato numerosi studi tra i quali ’Signori di Faenza’ in ’Medioevo’. Mattia Randi è laureato in Scienze Storiche e Orientalistiche all’Università di Bologna. Impegnato nello studio e nella divulgazione della storia e della cultura locale, è autore di alcuni saggi e articoli tra i quali: ’Le epidemie nella storia di Faenza. Oro, fuoco e forca, dalla Peste Antonina al Coronavirus’ e ’Le guerre dei faentini’.

Gabriele Garavini