Incontro con il fotografo Paolo Diani alla Darsena del Sale

A partire dalle 18 di oggi, è in programma il terzo appuntamento di ’Incontri di Fotografia in Terrazza Darsena’, in piazzale dei Salinari 1. Questa volta sarà

ospite il fotografo Paolo Diani, intervistato dalla giornalista del Carlino Ilaria Bedeschi. Paolo Diani, tra i suoi lavori, racconterà come una fotografia può essere capace di lasciare impressa una immagine che talvolta può confondersi con un quadro o con il testo di una poesia. E allora la macchina fotografica si trasforma in un pennello. D-ars-en-art raccoglie le voci di fotografi contemporanei con appuntamenti dedicati a chi vuole avvicinarsi a questo mondo.